Кротов Павел Евстигнеевич ?.07.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кротов Павел Евстигнеевич

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Место рождения

Башкирская ССР г.Бирск

Дата рождения

?.07.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.01

Дочь: Марковчук (Кротова) Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна

Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение
?.07.1891

Отец: Кротов Евстигней

Мать: не указана

Башкирская ССР г.Бирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна

Рождение ребёнка
19.01.1915

Дочь: Кротова (Кротова) Нина Павловна

Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна

Башкирская ССР г.Бирск
Рождение ребёнка
04.03.1920

Сын: Кротов Виктор Павлович

Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна

Омская область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение ребёнка
26.04.1926

Дочь: Дербуш (Кротова) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна

Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение ребёнка
25.01.1931

Дочь: Кротова (Кротова) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна

Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Смерть
Неизвестно

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