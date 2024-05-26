Кротов Павел Евстигнеевич
Место рожденияБашкирская ССР г.Бирск
Дата рождения?.07.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.01
Дочь: Марковчук (Кротова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна
Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение
?.07.1891
Отец: Кротов Евстигней
Мать: не указана
Башкирская ССР г.Бирск
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1915
Дочь: Кротова (Кротова) Нина Павловна
Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна
Башкирская ССР г.Бирск
Рождение ребёнка
04.03.1920
Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна
Омская область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение ребёнка
26.04.1926
Дочь: Дербуш (Кротова) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна
Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Рождение ребёнка
25.01.1931
Дочь: Кротова (Кротова) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Кротова (Кузнецова) Анисья Савельевна
Омкая область Таврический р-н с.Неверовка
Смерть
Неизвестно