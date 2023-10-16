Литвинова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

1836 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Спиридон Климентович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Климентович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Спиридон Климентович

Рождение ребёнка
01.07.1836

Сын: Литвинов Косьма Спиридонович

Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Климентович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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