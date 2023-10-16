Литвинова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Климентович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1836
Сын: Литвинов Косьма Спиридонович
Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Климентович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область