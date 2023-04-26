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Дерябин Иван Кондратов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кодрат Агафонов Кондратий Агафонов

Мать: Дерябина Марфа Андреева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Дерябин Иван Иванович

Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Дерябин Василий Иванович

Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Дерябин Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева

Рождение ребёнка
1861

Сын: Дерябин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина Домникия Афанасиева

Смерть
Неизвестно
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