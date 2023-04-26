Дерябин Иван Кондратов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Дерябина Домникия Афанасиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно