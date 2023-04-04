Хадис Педро Беньяамин 03.04.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хадис Педро Беньяамин

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 03.04.1903, Tyshkivka, Kirovohrads'ka, Ukraine

умер 06.03.1992, Buenos Aires, Argentina

Отец
Адас (Хадис) Беньямин13.11.1873 г.р.
Мать
(Белага) Рейзел (Роза)1875 г.р.
Супруги
(Губерман) Клара17.09.1910 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1903

Отец: Адас (Хадис) Беньямин

Мать: (Белага) Рейзел (Роза)

Tyshkivka, Kirovohrads'ka, Ukraine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Губерман) Клара

Работа или профессия
Неизвестно

Medical Doctor, Physician

Работа или профессия
Неизвестно

Medical Doctor

Рождение ребёнка
04.09.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Губерман) Клара

Рождение ребёнка
08.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Губерман) Клара

Buenos Aires, Capital Federal, Argentina

Смерть
06.03.1992
Buenos Aires, Argentina

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