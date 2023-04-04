Хадис Педро Беньяамин
мужской, родился 03.04.1903, Tyshkivka, Kirovohrads'ka, Ukraine
умер 06.03.1992, Buenos Aires, Argentina
ОтецАдас (Хадис) Беньямин13.11.1873 г.р.
Мать(Белага) Рейзел (Роза)1875 г.р.
Супруги
(Губерман) Клара17.09.1910 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1903
Отец: Адас (Хадис) Беньямин
Мать: (Белага) Рейзел (Роза)
Tyshkivka, Kirovohrads'ka, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Губерман) Клара
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Губерман) Клара
Рождение ребёнка
08.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Губерман) Клара
Buenos Aires, Capital Federal, Argentina
Смерть
06.03.1992
Buenos Aires, Argentina