Васютин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васютин Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1888
Новодмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.11.1888

Жена: Васютина (Кошелева) Евдокия Андреевна

Новодмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 34... Показать все
Смерть
Неизвестно

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