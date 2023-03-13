Складчикова Федосья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1901
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Складчиковъ Александръ
Рождение ребёнка
02.01.1913
Дочь: Меланья
Отец ребёнка: Складчиковъ Александръ
Рождение ребёнка
17.05.1915
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Складчиковъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно