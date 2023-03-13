Складчикова Федосья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Складчикова Федосья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1901

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Складчиковъ Александръ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1913

Дочь: Меланья

Отец ребёнка: Складчиковъ Александръ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.1915

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Складчиковъ Александръ

Сидоровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Складчиковъ Александръ

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