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Этингов Павел (Пейсах)

Место рождения

Россия

Дата рождения

04.05.1888

Дата смерти

29.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1888

Отец: Этингов Лейб (Леонтий)

Мать: Этингова Ривва

Россия
Рождение ребёнка
21.09.1914

Сын: Этингов Леонид

Мать ребёнка: Этингова Гитта

г.Баргузин
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Гершевич Тамара

Мать ребёнка: Этингова Гитта

г.Баргузин
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Домашевская Анна (Ашна)

Мать ребёнка: Этингова Гитта

г.Баргузин
Рождение ребёнка
01.10.1923

Сын: Этингов Клим

Мать ребёнка: Этингова Гитта

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Этингова Гитта

Смерть
29.10.1975
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