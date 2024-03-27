Этингов Павел (Пейсах)
Место рожденияРоссия
Дата рождения04.05.1888
Дата смерти29.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1888
Отец: Этингов Лейб (Леонтий)
Мать: Этингова Ривва
Россия
Рождение ребёнка
21.09.1914
Сын: Этингов Леонид
Мать ребёнка: Этингова Гитта
г.Баргузин
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Гершевич Тамара
Мать ребёнка: Этингова Гитта
г.Баргузин
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Домашевская Анна (Ашна)
Мать ребёнка: Этингова Гитта
г.Баргузин
Рождение ребёнка
01.10.1923
Сын: Этингов Клим
Мать ребёнка: Этингова Гитта
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Этингова Гитта
Смерть
29.10.1975