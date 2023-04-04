(Шатуновская) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1991
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Шатуновский Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клугман Григорий
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клугман Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
1991
Похороны
Неизвестно