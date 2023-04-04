(Шатуновская) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шатуновская) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шатуновский Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клугман Григорий

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клугман Григорий

Работа или профессия
Неизвестно
Врач
Смерть
1991
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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