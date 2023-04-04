(Шатуновская) Елена
женский, родилась 1901
умерла 1991, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
ОтецШатуновский ГригорийНеизвестно г.р.
Супруги
Клугман Григорий1903 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Шатуновский Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клугман Григорий
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клугман Григорий
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
1991
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область