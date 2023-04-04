(Шатуновская) Елена 1901 — найти родственников по фамилии на Familio

(Шатуновская) Елена

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 1901

умерла 1991, Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Отец
Шатуновский ГригорийНеизвестно г.р.
Супруги
Клугман Григорий1903 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Шатуновский Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клугман Григорий

Работа или профессия
Неизвестно

Врач

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клугман Григорий

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Смерть
1991
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Похороны
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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