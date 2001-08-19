Приклонский Семён Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1925
Дата смерти19.08.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925
Проект "Дорога памяти"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учитель труда
Место жительства
Неизвестно
Подайкеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.08.2001
Проект "Дорога памяти"