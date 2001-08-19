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Приклонский Семён Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1925

Дата смерти

19.08.2001

Пол

Мужской

Отец

Около 1905 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1925

Отец: Приклонский Андрей Самуилович

Мать: Приклонская Екатерина Николаевна

Проект "Дорога памяти"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учитель труда
Место жительства
Неизвестно
Подайкеево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
19.08.2001
Проект "Дорога памяти"
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