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Игнатий Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Иван Варламов (Ич)

Мать: Марфа Трофимова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Афанасьева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Степан Игнатьев (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Федор Игнатьев (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева (Вна)

Рождение ребёнка
12.03.1867 ст.

Сын: Никита Игнатьев (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Афанасьева (Вна)

Смерть
Неизвестно

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