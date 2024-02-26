Игнатий Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Иван Варламов (Ич)
Мать: Марфа Трофимова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Афанасьева (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Степан Игнатьев (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Федор Игнатьев (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева (Вна)
Рождение ребёнка
12.03.1867 ст.
Сын: Никита Игнатьев (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Афанасьева (Вна)
Смерть
Неизвестно