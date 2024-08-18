Шушлебина Наталия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.07.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шушлебин Севастьян Яковлев
Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Шушлебин Илларион Яковлев
Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Дочь: Алтухова Феврония Яковлева
Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов
Смерть
27.07.1886 ст.
Мещанина г. Пишпека Иакова Максимова Шушлебина жена Наталия Ефимова