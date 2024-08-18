Шушлебина Наталия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушлебина Наталия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.07.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1823 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шушлебин Севастьян Яковлев

Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушлебин Яков Максимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Шушлебин Илларион Яковлев

Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Шушлебин Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Шушлебин Гавриил Яковлев

Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Дочь: Алтухова Феврония Яковлева

Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов

Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Шушлебин Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Шушлебин Яков Максимов

Смерть
27.07.1886 ст.
Мещанина г. Пишпека Иакова Максимова Шушлебина жена Наталия Ефимова

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