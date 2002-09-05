Селезнев Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Владимир Георгиевич

Селезнев Владимир Георгиевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961

Отец: Селезнев Георгий Дмитриевич

Мать: Селезнева Раиса Филиповна

Рождение ребёнка
26.04.1987

Дочь: Селезнева Алина Владимировна

Мать ребёнка: Селезнева Марина Ильинична

Рождение ребёнка
13.07.1988

Дочь: Селезнева Римма Владимировна

Мать ребёнка: Селезнева Марина Ильинична

Рождение ребёнка
04.10.1989

Сын: Селезнев Захар Владимирович

Мать ребёнка: Селезнева Марина Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева Марина Ильинична

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close