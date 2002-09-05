Селезнев Владимир Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1961
Рождение ребёнка
26.04.1987
Дочь: Селезнева Алина Владимировна
Мать ребёнка: Селезнева Марина Ильинична
Рождение ребёнка
13.07.1988
Дочь: Селезнева Римма Владимировна
Мать ребёнка: Селезнева Марина Ильинична
Рождение ребёнка
04.10.1989
Сын: Селезнев Захар Владимирович
Мать ребёнка: Селезнева Марина Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно