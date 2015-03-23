Вязенцева (Баранова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязенцева (Баранова) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1926

Дата смерти

23.03.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязенцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
01.05.1950

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Вязенцев Александр Петрович

Рождение ребёнка
18.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вязенцев Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вязенцев Александр Петрович

Смерть
23.03.2015
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