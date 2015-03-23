Вязенцева (Баранова) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1926
Дата смерти23.03.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вязенцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1950
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Вязенцев Александр Петрович
Рождение ребёнка
18.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вязенцев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.03.2015