Чичмели (Кузнецова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чичмели (Кузнецова) Лариса Николаевна

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Место рождения

Республика Китай,г.Порт-Артур

Дата рождения

12.02.1951

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951

Отец: Кузнецов Николай Григорьевич

Мать: Кузнецова Мария Кузьминична

Республика Китай,г.Порт-Артур
Бракосочетание
30.11.1974

Муж: Чичмели Александр Александрович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
ЗАГС Первомайского района
Рождение ребёнка
28.03.1986

Сын: Чичмели Павел Александрович

Отец ребёнка: Чичмели Александр Александрович

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чичмели Андрей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенихина Елена Александровна

Отец ребёнка: не указан

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