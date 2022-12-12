Чичмели (Кузнецова) Лариса Николаевна
Место рожденияРеспублика Китай,г.Порт-Артур
Дата рождения12.02.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1951
Республика Китай,г.Порт-Артур
Бракосочетание
30.11.1974
ЗАГС Первомайского района
Рождение ребёнка
28.03.1986
Сын: Чичмели Павел Александрович
Отец ребёнка: Чичмели Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чичмели Андрей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенихина Елена Александровна
Отец ребёнка: не указан