Куклин Александр Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуклин Александр Денисович

Куклин Александр Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1929

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куклина Александра Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1955

Дочь: Милушкина Валентина Александровна

Мать ребёнка: Куклина Александра Петровна

Рождение ребёнка
01.12.1958

Дочь: Кивокурцева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Куклина Александра Петровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.