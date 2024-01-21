Куклин Александр Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1955
Дочь: Милушкина Валентина Александровна
Мать ребёнка: Куклина Александра Петровна
Рождение ребёнка
01.12.1958
Дочь: Кивокурцева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Куклина Александра Петровна