Павлюченков Захар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюченков Захар Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлюченков Степан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1918

Сын: Павлюченков Тимофей Захарович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Руднянский р-н, Дрягилевский с/с, д. Середки
Рождение ребёнка
1925

Сын: Павлюченков Михаил Захарович

Мать ребёнка: ?

Смоленская обл., Руднянский р-н, с. Середки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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