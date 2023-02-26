Павлюченков Захар Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлюченков Степан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1918
Сын: Павлюченков Тимофей Захарович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Руднянский р-н, Дрягилевский с/с, д. Середки
Рождение ребёнка
1925
Сын: Павлюченков Михаил Захарович
Мать ребёнка: ?
Смоленская обл., Руднянский р-н, с. Середки
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно