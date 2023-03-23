Каширин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Каширин Анатолий
Мать ребёнка: Каширина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Владимир
Мать ребёнка: Каширина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Граф Валентина
Мать ребёнка: Каширина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Василий
Мать ребёнка: Каширина Анна
Панфилово, Савинский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каширина Анна
Смерть
Неизвестно