Каширин Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаширин Федор

Каширин Федор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Каширин Анатолий

Мать ребёнка: Каширина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Владимир

Мать ребёнка: Каширина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Граф Валентина

Мать ребёнка: Каширина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Василий

Мать ребёнка: Каширина Анна

Панфилово, Савинский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширина Анна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close