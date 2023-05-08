Бушуев Гавриил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бушуев Иван Андреевич
Мать: Бушуева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бушуева Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Бушуева Софья Андреевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Бушуева Анфиса Гавриловна
Мать ребёнка: Бушуева Софья Андреевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Бушуев Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Бушуева Софья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушуев Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Бушуева Софья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Софья Андреевна
Смерть
Неизвестно