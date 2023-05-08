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Бушуев Гавриил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бушуев Иван Андреевич

Мать: Бушуева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бушуева Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Бушуева Софья Андреевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Бушуева Анфиса Гавриловна

Мать ребёнка: Бушуева Софья Андреевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бушуев Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Бушуева Софья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушуев Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Бушуева Софья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Софья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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