Медведев Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1918
Дата смерти12.06.1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918
Рождение ребёнка
19.01.1947
Сын: Медведев Станислав Викторович
Мать ребёнка: Медведева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1950
Сын: Медведев Игорь Викторович
Мать ребёнка: Медведева Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
18.12.1952
Сын: Медведев Евгений Викторович
Мать ребёнка: Медведева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1980