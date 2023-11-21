Медведев Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1918

Дата смерти

12.06.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1918

Отец: Медведев Павел Степанович

Мать: Медведева Зинаида Яковлевна

Рождение ребёнка
19.01.1947

Сын: Медведев Станислав Викторович

Мать ребёнка: Медведева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Сын: Медведев Игорь Викторович

Мать ребёнка: Медведева Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1952

Сын: Медведев Евгений Викторович

Мать ребёнка: Медведева Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Валентина Ивановна

Смерть
12.06.1980
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