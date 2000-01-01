Погодин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодин Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погодин Александр Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погодина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погодина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погодина Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погодина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погодина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погодина Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погодина Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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