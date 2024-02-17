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Шагаров Александр Александрович
Шагаров Александр Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1988
Пол
Мужской
Отец
Шагаров Александр Федорович
Мать
Шагарова (Кривошеева) Татьяна Александровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1988
Отец:
Шагаров Александр Федорович
Мать:
Шагарова Татьяна Александровна
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