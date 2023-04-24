Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна

Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1889

Отец: Лукичев Иван Гаврилович

Мать: Лукичева Надежда Лаврова

Бракосочетание
25.01.1909

Муж: Николаев Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.

Сын: Тихомиров Яков Арсеньевич

Отец ребёнка: Николаев Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.

Сын: Тихомиров Александр Арсеньевич

Отец ребёнка: Николаев Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
19.03.1915

Сын: Николаев Федор Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Арсеньевич

Рождение ребёнка
24.11.1918

Сын: Тихомиров Николай Арсеньевич

Отец ребёнка: Николаев Иван Арсеньевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close