Тихомирова (Лукичева) Параскева Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1889
Отец: Лукичев Иван Гаврилович
Мать: Лукичева Надежда Лаврова
Бракосочетание
25.01.1909
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.
Сын: Тихомиров Яков Арсеньевич
Отец ребёнка: Николаев Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
22.08.1912 ст.
Сын: Тихомиров Александр Арсеньевич
Отец ребёнка: Николаев Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
19.03.1915
Отец ребёнка: Николаев Иван Арсеньевич
Рождение ребёнка
24.11.1918
Сын: Тихомиров Николай Арсеньевич
Отец ребёнка: Николаев Иван Арсеньевич
Смерть
Неизвестно