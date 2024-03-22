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Молотова Анна Васильева

Место рождения

Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Дельная Дубрава, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пучин Павел Трофимов

Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев

Бракосочетание
16.10.1844

Муж: Пучин Трофим Гурьев

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пучина Федора Трофимова

Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев

Рождение ребёнка
25.03.1852

Сын: Пучин Семен Трофимов

Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пучина Екатерина Трофимова

Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев

Смерть
Неизвестно

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