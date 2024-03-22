Молотова Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пучин Павел Трофимов
Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев
Бракосочетание
16.10.1844
Муж: Пучин Трофим Гурьев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пучина Федора Трофимова
Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев
Рождение ребёнка
25.03.1852
Сын: Пучин Семен Трофимов
Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пучина Екатерина Трофимова
Отец ребёнка: Пучин Трофим Гурьев
Смерть
Неизвестно