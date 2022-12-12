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Дьяконов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С Неизвестно по 09.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1975

Дочь: Мальцева Дьяконова Елена Александровна

Мать ребёнка: Дьяконова Сидорова Валентина Ивановна

Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение
С Неизвестно по 09.07.1975

Отец: не указан

Мать: Рослякова Зоя Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяконова Сидорова Валентина Ивановна

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