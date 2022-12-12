Дьяконов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС Неизвестно по 09.07.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.06.1975
Дочь: Мальцева Дьяконова Елена Александровна
Мать ребёнка: Дьяконова Сидорова Валентина Ивановна
Головище, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение
С Неизвестно по 09.07.1975
Отец: не указан
Мать: Рослякова Зоя Петровна
Бракосочетание
Неизвестно