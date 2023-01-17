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Ненила
Ненила
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1714
Дата смерти
1785
Пол
Женский
Отец
Леонтий
До 1697 г.р.
Мать
Не указана
Муж
Илья
До 1717 г.р.
Дети
Егор
1741 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец:
Леонтий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын:
Егор
Отец ребёнка:
Илья
Сюрга
, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Илья
Смерть
1785
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