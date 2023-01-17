Ненила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Отец

До 1697 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1717 г.р.

Дети

1741 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1741

Сын: Егор

Отец ребёнка: Илья

Сюрга, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья

Смерть
1785
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