Ефимова Ефремова жена (Ефимова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Ефремова жена (Ефимова) Настасья

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Место рождения

?

Дата рождения

Между 1786 и 1793

Дата смерти

05.11.1850

Пол

Женский

Отец

Между 1761 и 1763 г.р.

Мать

Между 1766 и 1771 г.р.

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1793

Отец: Савелъевъ/савин Ефим (Ульянцево

Мать: Варвара

?
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Василий

Смерть
05.11.1850
Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: отъ старости в 64 года
Похороны
Неизвестно
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область
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