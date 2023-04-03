Ефимова Ефремова жена (Ефимова) Настасья
Место рождения?
Дата рожденияМежду 1786 и 1793
Дата смерти05.11.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1786 и 1793
Отец: Савелъевъ/савин Ефим (Ульянцево
Мать: Варвара
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Василий
Смерть
05.11.1850
Амбашкино, Локнянский муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: отъ старости в 64 года
Похороны
Неизвестно
Михайлов Погост, Локнянский муниципальный район, Псковская область