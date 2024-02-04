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Токмаков Фатий Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Токмаков Давыд Григорьевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Токмакова (Арчибисова) Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Токмакова (Токмакова) Февронья Фатиевна

Мать ребёнка: Токмакова (Арчибисова) Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Токмаков Савелий Фатиевич

Мать ребёнка: Токмакова (Арчибисова) Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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