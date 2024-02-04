Токмаков Фатий Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Токмаков Давыд Григорьевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Токмакова (Токмакова) Февронья Фатиевна
Мать ребёнка: Токмакова (Арчибисова) Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Токмаков Савелий Фатиевич
Мать ребёнка: Токмакова (Арчибисова) Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно