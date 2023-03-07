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Семенова Анна Климантова

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Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Мавра Семенова

Отец ребёнка: Семенов Семен Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Василиса Семенова

Отец ребёнка: Семенов Семен Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Семен Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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