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Голованов Олег Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1968

Дата смерти

15.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1968

Отец: Голованов Вячеслав

Мать: Кошелева Нина Николаевна

Рождение ребёнка
17.03.1991

Сын: Голованов Артем Олегович

Мать ребёнка: Светлана Борисовна

Рождение ребёнка
10.01.?

Дочь: Голованова Анастасия Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Светлана Борисовна

Смерть
15.06.2011
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