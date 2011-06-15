Голованов Олег Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1968
Дата смерти15.06.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1968
Отец: Голованов Вячеслав
Мать: Кошелева Нина Николаевна
Рождение ребёнка
17.03.1991
Мать ребёнка: Светлана Борисовна
Рождение ребёнка
10.01.?
Дочь: Голованова Анастасия Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Светлана Борисовна
Смерть
15.06.2011