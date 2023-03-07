Страхов Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения06.03.1885 ст.
Дата смерти20.08.1888 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1885 ст.
№-68м
Крещение
10.03.1885 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Троицкая церковь Крестные: Деринов Дмитрий Евграфович - дворянин Смоленской Губернии Макарова Екатерина Евстигнеевна - крестьянка
Смерть
20.08.1888 ст.
Всехсвятская Кладбищенская церковь №-141м (от кори) в 3 года