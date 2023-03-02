Харитонова (Журка) Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Журка) Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1958

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1958

Отец: Журка Владимир Иванович

Мать: не указана

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