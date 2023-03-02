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Харитонова (Журка) Любовь Владимировна
Харитонова (Журка) Любовь Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.07.1958
Пол
Женский
Отец
Журка Владимир Иванович
1938 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1958
Отец:
Журка Владимир Иванович
Мать: не указана
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