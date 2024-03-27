(Фахретдинова) Асьма Ризвитдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фахретдинова) Асьма Ризвитдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шараф Галимжан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шараф Галимжан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шараф Галимжан

Смерть
Неизвестно

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