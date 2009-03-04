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Мангутов Малик Азатович
Мангутов Малик Азатович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Мангутов Азат Маратович
1979 г.р.
Мать
Мангутова Насия Манзуровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.2009
Отец:
Мангутов Азат Маратович
Мать:
Мангутова Насия Манзуровна
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