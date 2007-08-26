Шипитко Сергей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.2003
Дочь: Ангелина Сергеевна
Мать ребёнка: Шипитко Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
26.08.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипитко Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
02.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипитко Елена Сергеевна