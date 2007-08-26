Шипитко Сергей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипитко Сергей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2003 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.2003

Дочь: Ангелина Сергеевна

Мать ребёнка: Шипитко Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
26.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипитко Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
02.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипитко Елена Сергеевна

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