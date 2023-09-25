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Шишкин Михаил Федорович

Место рождения

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Родники, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Казакова (Шишкина) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Шишкина (Иванова) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1947

Сын: Шишкин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Шишкина (Иванова) Александра Ивановна

Бракосочетание
2001

Жена: Шишкина (Иванова) Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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