Шишкин Михаил Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Казакова (Шишкина) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Шишкина (Иванова) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1947
Сын: Шишкин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Шишкина (Иванова) Александра Ивановна
Бракосочетание
2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно