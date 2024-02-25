Коптева Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптева Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1968 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коптев Игорь Николаевич

Мать: Коптева Ольга Александровна

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