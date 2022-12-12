Агриппина Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Леонтий Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
22.11.1757
Муж: Владимир Иванович
Церковь Святого Николая Чудотворца, Заклинье (Дубровка), село, Заклинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1760
Сын: Прохор Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Зотик Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно