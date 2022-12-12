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Агриппина Леонтьевна

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Место рождения

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Леонтий Григорьевич

Мать: не указана

Григорово, Рамешковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.11.1757

Муж: Владимир Иванович

Церковь Святого Николая Чудотворца, Заклинье (Дубровка), село, Заклинская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.08.1760

Сын: Прохор Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Иванович

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1762

Сын: Зотик Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Иванович

Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Большие Пупцы, Заклинская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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