Деганова (Лаптева) Мария
Место рождения
Дата рождения14.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1983
Отец: Лаптев Василий
Мать: Лаптева Людмила
Рождение ребёнка
30.09.2010
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Деганов Сергей
Рождение ребёнка
22.02.2013
Сын: Деганов Ярослав
Отец ребёнка: Деганов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деганов Сергей
Образование
Неизвестно
высшее техническое