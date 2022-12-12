Деганова (Лаптева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деганова (Лаптева) Мария

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Место рождения

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

14.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1983

Отец: Лаптев Василий

Мать: Лаптева Людмила

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.09.2010

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Деганов Сергей

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
22.02.2013

Сын: Деганов Ярослав

Отец ребёнка: Деганов Сергей

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деганов Сергей

Образование
Неизвестно
высшее техническое
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