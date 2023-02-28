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Завражин Василий Тимофеевич

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Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Завражин Тимофей Иванович

Мать: Завражина Варвара

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
После 1948
г. Баку
Работал на буравых станциях | г. Баку, Азербайджан
Иммиграция
1948
г. Баку, Азербайджанская АССР
переехал из-за голода в с. Кочетовке к родному брату матери Дмитрию | г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Завражина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завражина Валентина

Смерть
Неизвестно
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