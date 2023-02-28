Завражин Василий Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Завражин Тимофей Иванович
Мать: Завражина Варвара
Работа или профессия
После 1948
г. Баку
Работал на буравых станциях | г. Баку, Азербайджан
Иммиграция
1948
г. Баку, Азербайджанская АССР
переехал из-за голода в с. Кочетовке к родному брату матери Дмитрию | г. Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Завражина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Завражина Валентина
Смерть
Неизвестно