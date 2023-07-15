Хомяков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.?
Дочь: Диброва Марина Николаевна
Мать ребёнка: Хомякова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
06.06.?
Сын: Хомяков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Хомякова Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно