Хомяков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХомяков Николай Васильевич

Хомяков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.?

Дочь: Диброва Марина Николаевна

Мать ребёнка: Хомякова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
06.06.?

Сын: Хомяков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Хомякова Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомякова Валентина Владимировна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.