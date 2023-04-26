Посохова Агапия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посохова Агапия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.

Дочь: Посохова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Посохов Василий Григорьевич

Рубленое, Харківська область
Место жительства
1907 ст.
Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
01.06.1909 ст.

Сын: Посохов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Посохов Василий Григорьевич

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Посохов Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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