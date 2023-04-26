Посохова Агапия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1907 ст.
Дочь: Посохова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Посохов Василий Григорьевич
Место жительства
1907 ст.
Рождение ребёнка
01.06.1909 ст.
Отец ребёнка: Посохов Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно