Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1977
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемьев Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Кокшаров Сергей Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1996
Дочь: Бессонова Марина Андреевна
Отец ребёнка: Бессонов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
14.10.2003
Сын: Федосов Александр Константинович
Отец ребёнка: Федосов Константин