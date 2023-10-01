Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокшарова-Бессонова Лилия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1977

Отец: Кокшаров Анатолий Иванович

Мать: Кокшарова-Патракеева Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемьев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Кокшаров Сергей Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полуянов Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
10.01.1996

Дочь: Бессонова Марина Андреевна

Отец ребёнка: Бессонов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
14.10.2003

Сын: Федосов Александр Константинович

Отец ребёнка: Федосов Константин

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