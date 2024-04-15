Демяненко Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.1873 ст.
Дочь: Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Демяненко Мария Панкратовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-K?i=595&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.
Сын: Демяненко Даниил Ефимович
Мать ребёнка: Демяненко Мария Панкратовна
Восприемник
20.07.1878 ст.
Мария Герасимовна Антошенко
Восприемник
10.01.1881 ст.
Анна Герасимовна Антоненко
Рождение ребёнка
03.11.1882 ст.
Дочь: Батченко Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Демяненко Мария Панкратовна
Восприемник
22.02.1884 ст.
Тарас Герасимович Антоненко
Рождение ребёнка
18.09.1888 ст.
Сын: Демяненко Трофим Ефимович
Мать ребёнка: Демяненко Мария Панкратовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-S?i=585&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
27.01.1891 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBFZ?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.10.1892 ст.
Дочь: Параскева Ефимовна
Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
31.01.1895 ст.
Сын: Демяненко Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31C-R?i=961&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.06.1898 ст.
Дочь: Демьянеко Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96X-X?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.
Сын: Демяненко Илларион Ефимович
Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQD-V?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.06.1905 ст.
Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-Q?i=732&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно