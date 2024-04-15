Демяненко Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демяненко Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1873 ст.

Дочь: Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Демяненко Мария Панкратовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XB-K?i=595&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.01.1877 ст.

Сын: Демяненко Даниил Ефимович

Мать ребёнка: Демяненко Мария Панкратовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
20.07.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Герасимовна Антошенко
Восприемник
10.01.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Герасимовна Антоненко
Рождение ребёнка
03.11.1882 ст.

Дочь: Батченко Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Демяненко Мария Панкратовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
22.02.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Тарас Герасимович Антоненко
Рождение ребёнка
18.09.1888 ст.

Сын: Демяненко Трофим Ефимович

Мать ребёнка: Демяненко Мария Панкратовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHW-S?i=585&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
27.01.1891 ст.

Жена: Демьяненко Евдокия Сергеевна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LBFZ?i=734&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
11.10.1892 ст.

Дочь: Параскева Ефимовна

Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
31.01.1895 ст.

Сын: Демяненко Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X31C-R?i=961&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
21.06.1898 ст.

Дочь: Демьянеко Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96X-X?i=90&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.03.1901 ст.

Сын: Демьяненко Яков Ефимович

Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.

Сын: Демяненко Илларион Ефимович

Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQD-V?i=792&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.06.1905 ст.

Сын: Демяненко Иван Ефимович

Мать ребёнка: Демьяненко Евдокия Сергеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQR-Q?i=732&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демяненко Мария Панкратовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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