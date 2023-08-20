Парасковья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

Рождение ребёнка
17.09.1841

Сын: Малов Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Петров

Новлянское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Петров

Смерть
Неизвестно
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