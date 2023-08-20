Парасковья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
Рождение ребёнка
17.09.1841
Отец ребёнка: Михаил Петров
Новлянское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Петров
Смерть
Неизвестно