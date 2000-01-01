Курочкина н
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Курочкин Федосий Емельянович
Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Курочкин Родион Емельянович
Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Курочкин Трофим Емельянович
Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно