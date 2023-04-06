Федяков Александр Афанасиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федяков Афанасий
Мать: не указана
Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 июня 1914г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Василий Афанасиев Федяков и законная его жена Александра Василиева, оба православные Восприемники: брат Василия Александр
Смерть
Неизвестно