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Федяков Александр Афанасиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федяков Афанасий

Мать: не указана

Место жительства
1914
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 1-2 июня 1914г Иоанн Родители: Сокольского села крестьянин Василий Афанасиев Федяков и законная его жена Александра Василиева, оба православные Восприемники: брат Василия Александр
Смерть
Неизвестно
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