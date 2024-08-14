Дубровин Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровин Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1974

Сын: Дубровин Александр Викторович

Мать ребёнка: Дубровина(Рязанова) (Рязанова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
27.08.1984

Дочь: (Дубровина) Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Дубровина(Рязанова) (Рязанова) Екатерина Александровна

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