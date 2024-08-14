Дубровин Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1974
Сын: Дубровин Александр Викторович
Мать ребёнка: Дубровина(Рязанова) (Рязанова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
27.08.1984
Дочь: (Дубровина) Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Дубровина(Рязанова) (Рязанова) Екатерина Александровна