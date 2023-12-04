Константинов Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Константинов Семен
Рождение ребёнка
14.10.1893 ст.
Дочь: Жидкова Прасковья Александровна
Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Константинов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
25.12.1897
Сын: Константинов Василий Александрович
Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1913
Сын: Константинов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Константинов Александр Александрович
Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно