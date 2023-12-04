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Константинов Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1893 ст.

Дочь: Жидкова Прасковья Александровна

Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Константинов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.12.1897

Сын: Константинов Василий Александрович

Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна

Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.09.1913

Сын: Константинов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Константинов Александр Александрович

Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Константинова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Становое, Орловский муниципальный район, Орловская область
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