Бармин Никита Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБармин Никита Павлович

Бармин Никита Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Бармин Павел Филиппов

Мать: Бармина Настасия Ильина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Бармин Федос Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Бармин Ефим Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Глызина Ксения Никитина

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close