Бармин Никита Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Бармин Павел Филиппов
Мать: Бармина Настасия Ильина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Бармин Федос Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Бармин Ефим Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Глызина Ксения Никитина
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Слмоленский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно