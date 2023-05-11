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Вишняк Василий Прокопьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Вишняк Федор Васильевич

Мать ребёнка: Вишняк Евдокия Филимоновна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняк Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Вишняк Евдокия Филимоновна

Зимино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняк Семен Васильевич

Мать ребёнка: Вишняк Евдокия Филимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишняк Евдокия Филимоновна

Смерть
Неизвестно
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