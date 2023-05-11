Вишняк Василий Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1903
Мать ребёнка: Вишняк Евдокия Филимоновна
Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишняк Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Вишняк Евдокия Филимоновна
Зимино, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Вишняк Евдокия Филимоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно